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إعادة تحديد السرعات القصوى على طريق ” المدينة المنورة – القصيم “

إعادة تحديد السرعات القصوى على طريق ” المدينة المنورة – القصيم “
سعيد العجل(صدى):

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه سيتم إعادة تحديد السرعات القصوى على طريق المدينة المنورة- القصيم)السريع،وطريق (القصيم – حائل)السريع.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : انفوجراف توضح فيه لسرعات القصوى على الطرق مؤكدة أن ذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق١٤٤٠/٢/١هـ.

وجاءت السرعات القصوى على طريق المدينة المنورة – القصيم، وطريق القصيم – حائل، وفقاً للتالي: المركبات الصغيرة :(١٤٠) كم، والحافلات :(١٠٠) كم، والشاحنات :(٨٠) كم.

وأكدت القوات الخاصة على ضرورة الألتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها حفاظًا على سلامتهم و أخذ الحيطة والحذر في الظروف الجوية المتقلبة.


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