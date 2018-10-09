سعيد العجل(صدى):

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه سيتم إعادة تحديد السرعات القصوى على طريق المدينة المنورة- القصيم)السريع،وطريق (القصيم – حائل)السريع.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : انفوجراف توضح فيه لسرعات القصوى على الطرق مؤكدة أن ذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق١٤٤٠/٢/١هـ.

وجاءت السرعات القصوى على طريق المدينة المنورة – القصيم، وطريق القصيم – حائل، وفقاً للتالي: المركبات الصغيرة :(١٤٠) كم، والحافلات :(١٠٠) كم، والشاحنات :(٨٠) كم.

وأكدت القوات الخاصة على ضرورة الألتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها حفاظًا على سلامتهم و أخذ الحيطة والحذر في الظروف الجوية المتقلبة.