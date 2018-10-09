بر الشرقية تطلق حملة التبرع لإنشاء جامع يتسع ل5000 مصل بجوار مقبرة الدمام

محمد فؤاد(صدى):

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية حملة التبرع لبناء جامع يتسع لـ 5000 مصل تحت مسمى ” مركز إكرام ” بالدمام وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن المركز سيضم جامعا يتسع ل5000مصل في وقت واحد كما يحتوي المشروع على مغسلة للموتى تستوعب 24 جنازة في وقت واحد ويضم مواقف تستوعب 700 سيارة وأوضح العفيصان أن المركز سيتم بنائه على مساحة 60 ألف متر مربع بالقرب من المقبرة الحالية بغرب الدمام ليكون داخل حدود التوسع العمراني المستقبلي لمدينة الدمام وعلى مقربة من طريق الملك فهد وطريق مجلس التعاون ” أبو حدرية ” وأضاف العفيصان أن مركز إكرام بمدينة الدمام كان قد دشن البدء في تنفيذه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية أثناء رئاسة سموه للجمعية العمومية 41 لبر الشرقية

6 جهات تشارك في بناء المشروع

وأوضح العفيصان أن هناك 6 جهات تشارك في تنفيذ مشروع بناء مركز إكرام وهم إمارة المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة و وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية البر بالمنطقة الشرقية وأحد مكاتب التصميم بالمنطقة وأضاف العفيصان أن أمانة المنطقة خصصت أرضا إضافية للمشروع بمساحة 232 ألف متر مربع

مرافق المركز

وأوضح العفيصان أن مشروع إنشاء مركز إكرام بالدمام سيضم عدة مرافق أخرى ففضلا عن المواقف التي تستوعب 700 سيارة هناك مساحة للاستقبال الرئيس للجنائز وملحقاتها بمساحة تصل ل600 متر مربع للرجال والنساء كما ستبنى صالة انتظار للجنائز بمساحة 580 متر مربع للرجال و950 متر مربع للنساء كما ستبنى غرفة لاستلام وتجهيز وغسيل الموتى بمساحة 650 متر مربع للرجال و950 متر مربع للنساء ومنطقة لتبديل الملابس ودورات مياه خاصة بالمغسلين للموتى بمساحة 250 متر مربع للرجال و220 متر مربع للنساء كما يتميز المشروع أيضا بصالة متعددة الاستخدام وغرفة اجتماعات وصالة تدريب بمساحة 180 متر مربع للرجال و 180 متر مربع للنساء فضلا عن وجود كافة الخدمات المرفقية من كفتيريا واستراحة ودورات مياه بمساحة 120 متر مربع ومستودع من دورين بمساحة 100 متر مربع وممرات وخدمات مساندة بمساحة 2120 متر مربع وسكن للإمام ومؤذن للجامع بمساحة 1.50 متر مربع.

الاستدامة المالية وتشغيل المركز

وقال العفيصان أنه من ضمن خطة إنشاء “مركز إكرام” بناء وقف تجاري لضمان الاستدامة المالية للمشروع ودعم مصاريف تشغيله فضلا عن بناء مبان تجارية بمساحة 1440 متر مربع يكون ريعها لجامع ومركز إكرام للحفاظ على المنشأة وتلبية احتياجاتها التشغيلية من خلال دعوة رجال الأعمال والمحسنين بالتبرع لبناء هذه الأوقاف.

آل رقيب:إكرام يأتي تحقيقا للأحكام الشرعية

قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل رقيب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال كلمته بعمومية بر الشرقية 41 أن مركز إكرام ما هو إلا تحقيقا للأحكام الشرعية موضحا أن الله عز وجل اهتم بالإنسان وجعل له حقوقا وكرّمه في حياته ومماته وأكد آل رقيب أن موقع المشروع يتميز بسهولة الوصول إليه حيث سلاسة الحركة المرورية وموقعه في منتصف التوسع الجغرافي المستقبلي لحاضرة الدمام مؤكدا تميز جمعية البر بالشرقية في العمل والخدمات التنموية داعيا رجال الأعمال والمحسنين للتبرع للمشروع عبر أرقام الحسابات التالية:

مصرف الراجحي

SA9280000503608010044446

البنك السعودي للاستثمار

SA1165000000303307299004

مصرف الإنماء

SA1705000068288888808004

بنك البلاد

SA6915000999123778780042

وصف الصور

عرض تخطيط مركز إكرام بمدينة الدمام المقبرة والجامع ومغاسل الموتى

توضيح لخدمات مركز إكرام بالدمام