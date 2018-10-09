اللواء العمري يطمئن على صحة الشهري والطحاني

محمد السعران(صدى):

قام سعادة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة عسير اللواء ” سعد بن عبدالله العمري ” بزيارة للعريف ” هادي حسن الشهري ” والعريف ” علي محمد الطحاني عسيري ” في مستشفى عسير المركزي وكان في استقباله مدير مستشفى عسير الدكتور ” أحمد الهيزعي: وكذلك مدير شئون المرضي الأستاذ ” يحيى طالع ” ورئيس قسم الإحالات ” تركي عبدالله عسيري ” .

هذا وقد أطمئن اللواء ” العمري ” على صحة رجال الأمن من منسوبي مكافحة المخدرات بمحافظة الدرب بعد إصابتهم في إحدى المواجهات الأمنية وتقرر نقلهم لمستشفى عسير لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اللواء ” العمري ” أن رجال مكافحة المخدرات ماضين في أداء واجبهم الأمني والقضاء على أفة المخدرات بكل حزم وقوة وانا لن نسمح بالتجاوز على رجال الأمن والتقليل من هيبتهم وشأنهم وتمنى الشفاء العاجل لرجال الامن

من جهتهم عبر ذوي المصابين عن شكرهم وتقديرهم للواء العمري على مواقفة النبيلة ووقوفه بجانب الجميع من رجال الأمن .