” الزكاة والدخل ” تضبط 56 مخالفة ضريبية بمحال بيع المستلزمات النسائية في جدة والدمام

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 56 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة في محال لبيع المستلزمات النسائية في مدينتي جدة والدمام خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حملاتها الميدانية المستمرة بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة حسب الأنظمة واللوائح الخاصة بالضريبة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فرقاً تفتيشية نسائية تابعة لها نفذت تلك الحملات من خلال زيارة 70 منشأة في مدينة جدة، و55 منشأة في مدينة الدمام، وتركزت المخالفات التي تمّ رصدها على احتساب ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وتحصيل ضريبة بنسبة أعلى أو أقل من النسبة الأساسية للضريبة وهي 5%، وكذلك عدم عرض شهادة ضريبة القيمة المضافة بالمنشأة، وعدم وجود عنوان المنشأة في الفاتورة.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تسعى من خلال هذه الجولات الميدانية إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيقها، إضافةً إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها نفذت أكثر من (9000) حملة ميدانية حتى الآن، استهدفت عدداً من المنشآت العاملة بمختلف القطاعات، منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، وذلك ضمن جهودها للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكافة المستهلكين لاستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد التابع للهيئة على الرقم (19993).