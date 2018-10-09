وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

وتضمنت الوظائف أيضًا مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو الهندسة الكهربائية، أو الإلكترونية)، أو ما يعادلها، منسق نشاط العمل: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

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