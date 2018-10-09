وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:خبير المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير، مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة البرمجيات).

وتضمنت الوظائف أيضًا مدير التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

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