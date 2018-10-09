روني: اللوم ليس على ” مورينيو ” وحده.. والفريق سينهض

ماجد محمد(صدى):

وصف الإنجليزي واين روني، القائد السابق لمانشستر يونايتد، الإخفاق الذي يلاحق الشياطين الحمر مع بداية الموسم الحالي، قائلًا : ” إنها بداية قاسية للموسم ” .

وأضاف: ” أدرك أن جوزيه يتعرض للهجوم لكني قلت قبل عدة أسابيع أن اللاعبين عليهم النهوض والتحسن ” رافضًا أن يوقع اللوم على مورينيو وحده وإنما على الفريق كاملًا.

واستكمل : ” الأداء الباهت له عدة جوانب ولكن جوزيه بمثابة الهدف السهل، بعض اللاعبين عليهم أن يلعبون بشكل أفضل ” ، مذكرًا بأن الفريق تعرّض لنفس الوضع قبل عامين خلال عصر المدرب الهولندي السابق لويس فان غال.

وقال : ” تعرض (فان غال) لكثير من الهجوم، لكن داخل الغرف المغلقة قلت للاعبين علينا أن نؤدي بشكل أفضل ” ، مضيفًا : ” على المستوى الشخصي أعتقد أن فان غال مهد الطريق بشكل رائع لكننا لم نؤد بالشكل المطلوب داخل الملعب ” .

ويرى روني أن مانشستر ربما يعاني من غياب العناصر أصحاب الخبرة داخل غرفة خلع الملابس.

وتعرض مدرب مانشستر، البرتغالي جوزيه مورينيو، لانتقادات لاذعة بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق، إذ حصد مانشستر 13 نقطة من أول 8 مباريات متخلفاً بفارق 7 نقاط عن الصدارة.