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بالفيديو.. فضيحة جديدة لـ “ تميم ” فى الأرجنتين

بالفيديو.. فضيحة جديدة لـ “ تميم ” فى الأرجنتين
طلال الضوي(صدى):

انهى أمير قطر الإرهابية تميم بن حمد ، جولته الخارجية، دون أن يحقق هدفه في البحث عن علاقات واتفاقات جديدة خاصة بعد تدهور الحالة الإقتصادية نتيجة المقاطعة العربية.

وقالت قناة العربية في تقرير لها اليوم الثلاثاء : أمير قطر أنهى جولته الخارجية ولكن لم يهتم به أحد حيث أنه كان يبحث عن علاقات واتفاقات جديدة تفك عن قطر وطأة المقاطعة.

وأضافت : الأرجنتين وحدها التي اهتمت بزيارة تميم لها ، مؤكدة أن الأمير القطرى أثار الجدل فى الأرجنتين بعد صدور تقارير تكشف شراءه 28 هكتارا وقصرًا فخمًا فى منطقة البتاجونيا ، والفضيحة تتعلق بالدور المفترض للرئيس الأرجنتينى فى الصفقة.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 2 ساعتين

ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة،،

[ عدد التعليقات: 55658 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل كل فضيحه وكل كسحه ,,

[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 1 ساعة

السنه قربة تنتهي باقي شهرين وندخل عام جديد 2019 بالله عليكم عجلو علي قناة سلوي وفكونا من اخبار تميم والحمدين والله انهم غثي

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

الارهاب حدث في القنصلية قنصلية الموت
أما قطر فهي بلاد الامن والسلم واحترام حقوق الانسان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

وائل اصبت الحقيقه في مقتل لا فض فوك وصح الله لسانك

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