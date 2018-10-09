بالفيديو.. فضيحة جديدة لـ “ تميم ” فى الأرجنتين

طلال الضوي(صدى):

انهى أمير قطر الإرهابية تميم بن حمد ، جولته الخارجية، دون أن يحقق هدفه في البحث عن علاقات واتفاقات جديدة خاصة بعد تدهور الحالة الإقتصادية نتيجة المقاطعة العربية.

وقالت قناة العربية في تقرير لها اليوم الثلاثاء : أمير قطر أنهى جولته الخارجية ولكن لم يهتم به أحد حيث أنه كان يبحث عن علاقات واتفاقات جديدة تفك عن قطر وطأة المقاطعة.

وأضافت : الأرجنتين وحدها التي اهتمت بزيارة تميم لها ، مؤكدة أن الأمير القطرى أثار الجدل فى الأرجنتين بعد صدور تقارير تكشف شراءه 28 هكتارا وقصرًا فخمًا فى منطقة البتاجونيا ، والفضيحة تتعلق بالدور المفترض للرئيس الأرجنتينى فى الصفقة.