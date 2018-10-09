بالفيديو.. فضيحة جديدة لـ “ تميم ” فى الأرجنتين
انهى أمير قطر الإرهابية تميم بن حمد ، جولته الخارجية، دون أن يحقق هدفه في البحث عن علاقات واتفاقات جديدة خاصة بعد تدهور الحالة الإقتصادية نتيجة المقاطعة العربية.
وقالت قناة العربية في تقرير لها اليوم الثلاثاء : أمير قطر أنهى جولته الخارجية ولكن لم يهتم به أحد حيث أنه كان يبحث عن علاقات واتفاقات جديدة تفك عن قطر وطأة المقاطعة.
وأضافت : الأرجنتين وحدها التي اهتمت بزيارة تميم لها ، مؤكدة أن الأمير القطرى أثار الجدل فى الأرجنتين بعد صدور تقارير تكشف شراءه 28 هكتارا وقصرًا فخمًا فى منطقة البتاجونيا ، والفضيحة تتعلق بالدور المفترض للرئيس الأرجنتينى فى الصفقة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 2 ساعتين
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55658 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل كل فضيحه وكل كسحه ,,
ابو غريب[ عدد التعليقات: 1481 ] نشر منذ 1 ساعة
السنه قربة تنتهي باقي شهرين وندخل عام جديد 2019 بالله عليكم عجلو علي قناة سلوي وفكونا من اخبار تميم والحمدين والله انهم غثي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35458 ] نشر منذ 1 ساعة
تميم حتى كلمة أرجنتين مو عارف ينطقها زي الناس
يسميها أننترجين جعل راسه النجر
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وائل محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الارهاب حدث في القنصلية قنصلية الموت
أما قطر فهي بلاد الامن والسلم واحترام حقوق الانسان
باحث عن حقيقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وائل اصبت الحقيقه في مقتل لا فض فوك وصح الله لسانك