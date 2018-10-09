عمرو مصطفى يوجه رسالة نارية لشيرين عبد الوهاب

أماني الغامدي(صدى):

نفى الملحن عمرو مصطفى الأخبار المتداولة حول تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب فى ألبومها الجديد ” نساى ” بعد خصام طويل، مؤكدا أن العلاقة الفنية انتهت بينهما بغير رجعة.

وقال عمرو مصطفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، قائلا: ” لم ألحن ولن ألحن لها فى المستقبل أو القريب فلقد انتهت العلاقة الفنيه بغير رجعه وأهديها أغنية كاظم الساهر حافية القدمين كفاية استفزاز فى الأخبار “.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أعلنت عن طرح فيديو كليب ” نساى “، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الثامنة مساء، من خلال قناتها على موقع مشاركة الفيديوهات الأكثر انتشاراً على يوتيوب.