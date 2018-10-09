بالانفوجراف.. أنواع مخالفات نظام مكافحة التدخين

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة الصحة،اليوم الثلاثاء، انفوجراف توضح فيه أنواع مخالفات نظام مكافحة التدخين بالمملكة، بالإضافة إلى قيمة الغرامات المستحقة عن هذه المخالفات.

وأوضحت الصحة عبر حسابها على ” تويتر ” أن الغرامات تبدأ بـ 200 ريال وذلك في حالة التدخين في الأماكن الممنوع فيها التدخين نظاماً كالمباني الحكومية والأماكن العامة، والمراكز التجارية كالمطاعم، وأماكن التسلية والحدائق العامة.

وقالت إن الغرامات تصل إلى 20 ألف ريال، وذلك في حالة تصنيع التبغ: المعسل – الجراك – التنباك – التبغ الممضوغ – الشمة – السويكة، أو إعادة التعبئة أو الخلط: الضبط والمصادرة والإزالة على حساب المخالف.