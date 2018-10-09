” ألكاسير ” يكشف سبب تركه برشلونة: ” لاستمتع باللعب “

نواف السالم(صدى):

كشف نجم كرة القدم الإسباني، بكاو ألكاسير، عن السبب وراء تركه نادي برشلونة متوجهًا إلى بروسيا دوتموند الألماني.

وقال ” ألكاسير ” في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ” التواجد هنا أمر يثير سعادتي بالفعل، الأمر يتعلق في النهاية باتخاذ القرار، قضيت عامين في برشلونة ولم يكن لي دور بارز مع الفريق، لم تسر كل الأمور كما كنت أريد.. قررت البحث عن فرصة للمشاركة خارج برشلونة ” .

وأضاف : ” لاعب يتحلى بالثقة أفضل من لاعب بلا ثقة.. قررت البحث عن فرصة للمشاركة خارج برشلونة.. في برشلونة، يتواجد لويس سواريز وليونيل ميسي وعثمان ديمبلي، ومن الصعب البحث عن فرصة للعب ” .

و عن تجربته في الدوري الألماني، قال : ” كل زملائي بالفريق ساعدوني كثيراً منذ اليوم الأول، واجهت صعوبة في التعامل مع اللغة والتغيير، ساعدوني وجعلوا الأمر في غاية السهولة بالنسبة لي، تأقلمت بشكل جيد، وعائلتي تأقلمت معي ” .

وتابع ألكاسير: ” نحن مجموعة شابة الآن وهناك وجوه جديدة في المنتخب الإسباني، المدرب هو من يحدد ما إذا كنا سنغير طريقة اللعب أم لا، لا أعتقد أنها ستختلف كثيراً ” .