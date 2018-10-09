تعليم شقراء: اعتماد المرشدين والمرشدات وأمناء مصادر التعليم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، اليوم الثلاثاء، عن تكليف ٢٣ معلمًا و٢٦ معلمة؛ للعمل مرشدين ومرشدات في المدارس التابعة لإدارة التعليم حتى نهاية عام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

كما أعتمدت الوزارة تكليف ٣ ” أمناء مصادر تعليم ” و ” أمينتين ” في مصاد التعليم؛ وفقًا لآلية التشكيلات المدرسية، مؤكدة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين والمعلمات.

كما نصّ القرار على تكليف المرشد أو المرشدة معلمين في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.