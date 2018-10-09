وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفريدي

القصيم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي خالد بن عوض الفريدي -رحمه الله- ، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي ، وذلك في جامع مركز قبه التابع لمحافظة الأسياح بمنطقة القصيم.

وقدم وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية ، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بِن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أحر التعازي لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله في الشهداء والصالحين ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وأدى الصلاة مع وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية, مدير شرطة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، ومحافظ الأسياح محمد العريفي، ومساعد قائد معهد القوات البرية اللواء ركن طيار عبدالله الشهراني، وذوي المتوفى، وجمع من المصلين.