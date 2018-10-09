صاحب محل ملابس يثير دهشة سما المصري بسبب ” بلوزة ” .. وهذا رد فعلها

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري لدهشة بعد دخلوها محل ملابس و معرفتها ثمن ” بلوزة ” ، مما دفعها إلى الرد على صاحب المحل بطريقة مثيرة .

ونشرت سما المصري صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع ” إنستجرام ” وقالت : ” رحت أسال علي ثمن بلوزة في محل قالي بـ١٦٨٨ قلت له هجري ولا ميلادي؟، آه والله بلوزة بـ١٦٨٨ جنيه، أومال لو اشتريت جيبة معاها ولا شنطة هاعمل إيه؟؟ “.

وأضافت: ” الراجل اتخدع في شكلي باين، وقال دي أكيد بتلبس ماركات مايعرفش إن أكتر من نص لبسي من الوكالة، آه والله زمبؤلكوا كده ”