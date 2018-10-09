عامل يمني يعيد 40 ألف ريال لمواطن بعد أن نسيها في السيارة
أعاد مغسّل سيارات في حائل وهو يمني الجنسية، مبلغ قدر أربعين ألف ريال إلى عميل كان قد نسي المبلغ تحت إحدى مراتب سيارته، وذلك بعد التأكد من أنه صاحب المبلغ وليس شخصًا آخر.
وكان نشوان سالم حنش ناجي، وافد يمني يعمل في مغسلة سيارات بحائل، وفي أحد المرات وجد مبلع 40 ألف ريال تحت إحدى مراتب سيارة كان يقوم بتنظيفها، وقرّر الاحتفاظ لحين عودة صاحب السيارة.
ولم يسأل صاحب السيارة عن المبلغ عندما عاد لأخذها، ما أدهش اليمني، فقرر عدم إعطائه إياه في نفس الوقت وإنما تسليمه للجهات المختصة، حيث إنه شك أن المواطن قد يكون اشترى السيارة للتو وصاحب المبلغ هو صاحب السيارة القديم.
و تواصل مع أحد المواطنين وطلب منه رقم صاحب السيارة، للاتصاله به حيث أبلغه بأن هناك مبلغ مالي كبير كان داخل السيارة وأنه يحتفظ به.
وطلب اليمني من المواطن إثبات أن السيارة تعود لملكيته فترة طويلة، إلا أن المواطن تردد في ذلك، وبإخباره أن المبلغ كبير وأنه لا يمكنه تسليمه له دون ذلك.
وبعد ذلك عاد المواطن إلى المغسلة ليتذكر أن أربعين ألف ريال كانت داخل السيارة، فطلب اليمني منه إثبات ذلك للتأكد وسلّمه المبلع.
وقام المواطن بإهداء العامل اليمني درع شكر باسم مؤسسته ومبلغ خمسين ريالاً، سلمها له في اليوم التالي بنفس المغسلة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 4 ساعات
بارك الله فيه لكن الجائزة بنظري قليلة بحقه 😅
السعودي[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 4 ساعات
٥٠ ريال ؟؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 4 ساعات
٥٠ ماتجيب نفر مندي لحم….
والدرع اكيد محفور على جريد نخل
مغرد[ عدد التعليقات: 2320 ] نشر منذ 4 ساعات
خمسين ريال هذا بخيل مره والله
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 ساعات
مني انا الكاتب بورعي 200 ريال مكافأة على امانته.. وبرسلها دلوأتي للقرنان على شكل ارقام بطاقة شحن… موافأين يا صدى توصلوها لأبو يمن…؟
انتزر الأقابه..؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32574 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاه خير الجزاء وهذا يمثل أمانته يعني مو منتظر لا جائزه ولاغيرها
زائر[ عدد التعليقات: 1878 ] نشر منذ 3 ساعات
اعطه الف اقل شي مو خمسين ريال ماتجيب هذا بخيل اوي يابورعي بيه كويس ماانجلط
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 ساعات
معاك حأ يا سي زائر…
دوت فشلنا… فأولت أرأعها وأدي ابو يمن200ريال… يعني بالمزري ألف قني.. مهية صنايعي نصف شهر
براغى[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 3 ساعات
مثال للامانة بارك الله فيه وجزاءه عند ربه…ده يثبت ان كل شعب فيه الصالح والطالح والتعميم لغة الاغبياء …اما عن البخيل المستفز صاحب المبلغ فهو لا يستحق شرف ان يتصور معه العامل الشريف….
زائر[ عدد التعليقات: 1878 ] نشر منذ 2 ساعتين
اه ياسي بورعي بيه ذا ناشف اوي جلده قاته نيله تنيله ايه الطفاسه دي طفس اوي
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما قاوبتوش يا صدى….
أرسل المكفأه ولا أيه…؟
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
والله عيب 50 ريال يارجل استح
الواقع[ عدد التعليقات: 6521 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل القصة مفبركة من الى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55658 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض مايعطيه ولا ريال واحد ,,
,, اليماني سرق الفلوس من السياره ، وبعدما فكر باالأسئله التي راح تجيه واولها ( من اين لك هذا ؟ ) ، خاف ورد الفلوس لصاحبها ,,
,, اليماني مالقى الفلوس طايحه باالشارع وسأل عن صاحبها ، ولما وجد صاحبها ورجعها ، نقول قليله المكافأه بحقه.
,, إقرا هنا :
(( وكان نشوان سالم حنش ناجي، وافد يمني يعمل في مغسلة سيارات بحائل، وفي أحد المرات وجد مبلع 40 ألف ريال تحت إحدى مراتب سيارة كان يقوم بتنظيفها، وقرّر الاحتفاظ لحين عودة صاحب السيارة. ))
,, باالمختصر لطشها من تحت مراتب السياره .. ثم ..
,, إقرأ هنا :
(( ولم يسأل صاحب السيارة عن المبلغ عندما عاد لأخذها، ما أدهش اليمني، فقرر عدم إعطائه إياه في نفس الوقت وإنما تسليمه للجهات المختصة، حيث إنه شك أن المواطن قد يكون اشترى السيارة للتو وصاحب المبلغ هو صاحب السيارة القديم. ))
,, اكيد صاحب السياره ماراح ينتبه ،ولا راح يسأله .. لأنه ماكان يعتقد بأن اليماني راح يفتش باالسياره تحت المراتب ويلطش ماخف وزنه وغلي ثمنه ،،، بعدين يقول يمكن الرجال توه شاري السياره والفلوس لصاحب السياره القديم .. ياسلام على هاالعبقريه الفذّه ، طيب ياعبقري دامك فكرت بكذا ( اذا كنت صادق ) ، ليش مافاتحت صاحب السياره باالموضوع واخبرته بفكرك النيِّر والنية الحسنه ، وهو يجاوبك هو وذمته ان كانت له او لصاحب السياره القديم ، وتبري ذمتك الشريفه ،،
,, طيب بلاش .. ليش ماسألته سؤال بسيط منذ متى والسياره معك ؟ او قول كأنك دوبك شاري السياره ؟ ، سؤال استفساري ، لتتضح لك الأمور ، وتأكد شكوكك او تنفيها بنفسك .. ولا احد درى عن مافي نفسك .. ياصاحب النية الطيبه ..
,, وبناءاً على ماتقدم انا اجزم بأنه ناوي السرقه ، وبعدما فكّر او ربما احد نبهه من اصحابه ، خاف وقال ماقال ليبرر اخذه للفلوس من البدايه .. وهذا لم ينطلي على صاحب السياره وعرف مدى ضعف نفسه ، وقال اعطيه لله 50 ريال ، وكأننا صدقنا ماقاله ، وقلنا عنه امين لرفع الحرج ,,
,, هذا الرجل رجل كريم وحكيم ويحب الستر ولا اراد احراج اليماني ..
,, فلا تشمتوا بصاحب السياره ايها الأخوه وتتهموا الرجل باالبخل وما الى ذالك من التعليقات الغير صائبه ..
,, الرجل ماقصر وعمل نفسه مصدِّق اليماني واعطاه 50 ريال عن فشيلته ورفع الحرج عنه ,,
,, هذا والله اعلم ,,
الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1457 ] نشر منذ 48 دقيقة
حركة ابويمن اليمني مثل (السارق المزاح ) الي ما يعرف السارق المزاح هذا واحد يسرق اموال الناس واذا احد شافه يعمل نفسه يمزح ويقلبها ضحك واذا لم ينتبه له سرقها
طبعن ابو يمن يقول وجد مبلع 40 ألف ريال تحت إحدى مراتب سيارة كان يقوم بتنظيفها، وقرّر الاحتفاظ بها لماذا
لم يعيدها وقت استلام العميل سيارته بعد الغسيل وبعد رجوع العميل للمغسله عدة مرات قرر يسلمها لشرطه
تتوقعون ليش عشان مايترحل قرر اعادتها وكثيره فيه 10 ريال حقة الغسيل
فلوس الرجال وفي سيارته واكيد بتكون له
لو مكانه بسجنه قضية سرقه ومحاولة
التخفي عن المغسله
الريان الرين بو شظو[ عدد التعليقات: 1457 ] نشر منذ 40 دقيقة
يمكن مهر زواجه او او امانه لو واحد منكم حصل معه هذا الموقف محد بيدفع له ريال
ونت يابرعي المراعي معندكم غير الاختطاف وطلب الفديه والقتل والشاهد عيون الشعب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35458 ] نشر منذ 20 دقيقة
اليمنيين شعب وفي
والله يجزاه خير على أمانتة🤗