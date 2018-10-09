عامل يمني يعيد 40 ألف ريال لمواطن بعد أن نسيها في السيارة

علي العنزي(صدى):

أعاد مغسّل سيارات في حائل وهو يمني الجنسية، مبلغ قدر أربعين ألف ريال إلى عميل كان قد نسي المبلغ تحت إحدى مراتب سيارته، وذلك بعد التأكد من أنه صاحب المبلغ وليس شخصًا آخر.

وكان نشوان سالم حنش ناجي، وافد يمني يعمل في مغسلة سيارات بحائل، وفي أحد المرات وجد مبلع 40 ألف ريال تحت إحدى مراتب سيارة كان يقوم بتنظيفها، وقرّر الاحتفاظ لحين عودة صاحب السيارة.

ولم يسأل صاحب السيارة عن المبلغ عندما عاد لأخذها، ما أدهش اليمني، فقرر عدم إعطائه إياه في نفس الوقت وإنما تسليمه للجهات المختصة، حيث إنه شك أن المواطن قد يكون اشترى السيارة للتو وصاحب المبلغ هو صاحب السيارة القديم.

و تواصل مع أحد المواطنين وطلب منه رقم صاحب السيارة، للاتصاله به حيث أبلغه بأن هناك مبلغ مالي كبير كان داخل السيارة وأنه يحتفظ به.

وطلب اليمني من المواطن إثبات أن السيارة تعود لملكيته فترة طويلة، إلا أن المواطن تردد في ذلك، وبإخباره أن المبلغ كبير وأنه لا يمكنه تسليمه له دون ذلك.

وبعد ذلك عاد المواطن إلى المغسلة ليتذكر أن أربعين ألف ريال كانت داخل السيارة، فطلب اليمني منه إثبات ذلك للتأكد وسلّمه المبلع.

وقام المواطن بإهداء العامل اليمني درع شكر باسم مؤسسته ومبلغ خمسين ريالاً، سلمها له في اليوم التالي بنفس المغسلة.