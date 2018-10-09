سلطان بن سلمان: الدولة بقيادة خادم الحرمين ألقت بثقلها لتكون المملكة وجهة سياحية مميزة

محمد بن طحيطح(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الاثنين يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير الأعمال الجارية لتطوير قرية رجال ألمع، والتقى سموه الفريق المكلف بتنفيذ المشاريع العاجلة وأعمال التطوير واستكمال المتطلبات الرئيسية لتسجيل القرية في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وأوضح سمو الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ألقت بكامل ثقلها لدعم المشاريع السياحية في المملكة لتكون المملكة وجهة سياحية مميزة، مؤكداً سموه أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت طوال السنوات الماضية لتهيئة الأنظمة والمسارات وتأهيل الشركاء الذين أصبحوا الآن يقودون قطاع السياحة بكل كفاءة واقتدار حتى أصبح قطاع السياحة هو المولد الرئيس للفرص الوظيفية في المملكة، إلى جانب توفير برامج التمويل المالي الكبير من الدولة، مبيناً أن المرحلة الآن هي مرحلة قطف الثمار بعد ان اكتملت تهيئة القطاع وتنظيمه واطلاق مشاريعه.

ورفع سموه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به قطاع السياحة عموماً والتراث الوطني على وجه الخصوص من رعاية ودعم واهتمام، مؤكداً أن الملك سلمان بن عبد العزيز عاصر قطاع التراث منذ أكثر من 50 عاماً وهو الداعم الأول لهذا القطاع الذي يمثل موردا اقتصاديا جديدا سيوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وسيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وخلق برامج عمل مقبولة.

وأشاد سموه بالدور الكبير والمحوري الذي يلعبه أهالي منطقة عسير عموماً وأهالي قرية رجال ألمع على وجه الخصوص وإيمانهم العميق بالتراث الوطني والمحافظة عليه، مؤكداً أن هذه الجهود ستؤدي حتماً لأن تكون قرية رجال أألمع مزارا سياحيا عالميا يبرز المنطقة وتاريخها وتراثها.

وأوضح سموه أن هيئة السياحة والتراث الوطني اهتمت منذ إنشائها بمنطقة عسير كوجهة سياحية رئيسة، فدعمت البرامج والأنشطة السياحة ومن بينها مبادرة عسير وجهة سياحة على مدار العام، وكذلك مشاريع وفعاليات السياحة على البحر الأحمر، والمسارات السياحة المترابطة على امتداد خارطة عسير، إضافة إلى تأهيل المواقع والقرى التراثية وإنشاء المتاحف وتحفيز الاستثمار السياحي والفندقي، وغير ذلك الكثير من عناصر الدعم والتحفيز والتمكين المهمة، معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على دعمهم ومساندتهم لأعمال هيئة السياحة والتراث الوطني في المنطقة.

ووجه سموه بأن تشمل أعمال التطوير المنطقة المحيطة بقرية رجال ألمع وتوفير مواقع سياحية ومرافق إيواء نموذجية، لتكون نقطة جذب للزوار الذين يتشوقون لمعرفة تراث وطنهم وتاريخه، مشيدا بما حدث من تكامل بين فرق العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان عدداً من أهالي قرية رجال ألمع واستمع لتطلعاتهم ورؤاهم فيما يتعلق بآليات وبرامج وأعمال التطوير ووجه بأن يتم استيعاب آمال المواطنين وتطلعاتهم لا سيما أن جهود أهالي رجال ألمع في المحافظة على هذه القرية التراثية الفريدة بدأت منذ أكثر من 40 عاماً.

بدوره ثمن الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة السياحة والتراث الوطني في سبيل المحافظة على التراث وتحويلها إلى مورد اقتصادي إلى جانب البعد الحضاري والإنساني الذي يسهم في ربط جيل اليوم والأجيال المقبلة بتاريخ وطنهم، معرباً عن شكره وتقديره للدور القيادي الذي يقوم به الأمير سلطان بن سلمان في جعل سياحة المملكة رائدة عالمياً.

من جهة ثانية، رأس سموه الأمير سلطان بن سلمان وبحضور الأمير تركي بن طلال اجتماع فريق الأعمال العاجلة بقرية رجال ألمع واستمع إلى شرح من معالي أمين محافظة عسير الدكتور وليد الحميدي عن مراحل سير المشروع الذي يسير وفق البرنامج الزمني المخطط له، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها ترميم وتعديل واجهات بعض مباني القرية، واستبدال الحجر بالقط العسيري، ومعالجة أرضية وجدران الممرات في القرية، وتوفير أثاث يتناسب مع بيئة المكان وتوحيد جميع ألوان الأسقف في مباني القرية وتوفير صناديق لحفظ المقتنيات الأثرية في القرية وعرضها للجمهور.

وكانت الهيئة الآن قد بدأت العمل على ملف موقع رجال ألمع بمنطقة عسير في قائمة التراث العالمي، حيث سلمت الملف لمركز التراث العالمي باليونسكو في يناير 2018م.

وستكون قرية رجال ألمع المواقع السادس، بعد نجاح الهيئة وشركائها في تسجيل كل من: مدائن صالح كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في شهر رجب عام 1429هـ/ 2008م، وحي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431هـ/ 2010م، ثم موقع جدة التاريخية عام 1435هـ/ 2014م، ثم مواقع الرسوم الصخرية بمنطقة حائل في 1436هـ، / يوليو 2015م، وأخيرا واحة الاحساء التي سجلت خلال اجتماع لجنة التراث العالمي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة الجمعة 15 شوال 1438هـ (الموافق 29 يونيو 2018م)، كخامس موقع سعودي يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

ووافق السامي الكريم بتاريخ 29/12/1435هـ على طلب الهيئة تسجيل عشرة مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي وهي: (قرية رجال ألمع التراثية، وقرية ذي عين التراثية، درب زبيدة، وطريق الحج الشامي، وطريق الحج المصري، وسكة حديد الحجاز، وقرية الفاو، وواحة الأحساء، وموقع الفنون الصخرية في بئر حمى بمنطقة نجران، وحي الدرع بدومة الجندل بمنطقة الجوف).

وتعد قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير أحد أبرز المواقع التي تعمل الهيئة على تطويرها ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري التابع للهيئة.

وعملت الهيئة على تنفيذ عدد من المشاريع في القرية التراثية من أبرزها مركز الزوار والمتحف، وترميم القرية، ودعم الفعاليات السياحية فيها، وإدراجها كمسار رئيس ضمن مسارات الرحلات السياحية.