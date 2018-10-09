في يوم المعلم: ” محافظ قلوة ” يزور معلمين للاطمئنان عن صحتهما في بادرة وفاء

حامد العمري(صدى):

في بادرة وفاء واحتفاء تعكس مكانة وتقدير المعلم ، قام محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي صباح اليوم الثلاثاء ، بزيارة للمعلم بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية الأستاذ محمد بن مساعد فاران الحميدي بمنزله للاطمئنان عن صحته ، بعد أن أجريت له عملية جراحية بمستسفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

كما قام بزيارة مماثلة لقائد مدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة ، الأستاذ فهد بن أحمد علي العويفي الزهراني اطمأن على حالته الصحية ، حيث أصيب بكسر أجرى المعلم على إثره عملية جراحية في رجله بمستشفى الملك فهد بالباحة.

ودعا ” العويدي ” لهما بالشفاء العاجل مؤكداً حرصه على الاحتفاء بهما ، وزيارته لهما كانت من باب التقدير والوفاء للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم متمنياً أن يراهما بين طلابهم وهما في أتم الصحة والعافية.

كما عبر مدير مكتب التعليم بمحافظة قلوة الأستاذ محمد بن سعيد الزهراني عن عظيم شكره وامتنانه لمحافظ قلوة على هذه المبادرة الغير مستغربة منه ، والتي تدل على حرصه واهتمامه بالمعلمين ومشاركته في تكريمهم والاطمئنان عليهم داعياً للمعلمين بالشفاء العاجل.

ورفع المعلمين محمد الحميدي وفهد العويفي شكرهما لمحافظ قلوة ومن رافقه من القيادات التعليمية على هذه اللفته الغير مستغربة في الوقوف إلى جانب المعلمين ، والاطمئنان عليهم والتي تعكس اهتمام المسؤول وحرصه الدائم على تواصله مع كآفة أفراد المجتمع.

رافق المحافظ في زيارته مدير مكتب التعليم بقلوة الأستاذ محمد سعيد الزهراني ، ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ سالم البصيلي ، ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ على العويفي والمشرف التربوي الأستاذ عبد المجيد الغبيشي والإعلامي حسن الصغير .