عشريني يحاول اغتصاب زوجة شقيقه.. والأخيرة تروي التفاصيل

دبي(صدى):

قام موظف عشريني في دبي بالتسلل إلى منزل شقيقة زوجته وحاول اغتصابها، فيما حاولت مقاومته وأبلغت الشرطة التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة.

وأقامت المجني عليها دعوة ضد الشاب بعد شروعه في اغتصابها، وباشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة الموظف الذي يحمل جنسية دولة خليجية،تتهمه خلاله بتسلله ليلاً إلى منزلها ثم إلى غرفتها عبر النافذة واعتدى عليها إلا أنها تمكنت من مقاومته والهروب إلى الحمام وإغلاق الباب على نفسها، ثم اتصلت بزوجته وأخبرته وأبلغت شرطة دبي التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت المجني عليها 29 عاماً في تحقيقات النيابة العامة إن الواقعة حدثت في الساعة 3.55 دقيقة حين كانت نائمة في غرفتها، إذ تسلل المتهم إلى منزلها ثم دخل الغرفة، وتحدث معها في البداية عن خلافات بينها وبين شقيقتها، ومن ثم أمسك يدها بقوة وكمم فمها وحاول اغتصابها، فركلته وتمكنت من الإفلات والهروب إلى دورة المياه، وظلت هناك، وحين خرجت اكتشفت أن المتهم لاذ بالفرار.

فيما قال زوج المجني عليها أنه كان خارج الدولة وتلقى اتصال من زوجته أخبرته أن المتهم تسلل إلى غرفة نومها من خلال النافذة وحاول اغتصابها فطلب منها إبلاغ الشرطة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تسور جدار منزل المجني عليها ومن ثم دخل غرفة نومها من خلال النافذة، لكنه أنكر قيامه بذلك أمام المحكمة في جلسة عقدت أمس.

وأكد تقرير الطب الشرعي بعد فحص المجني عليها أنها أصيبت برضوض نتيجة اصطدامها بحافة خادشة يمكن أن تحدث نتيجة خدش بالأيدي، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 أكتوبر.