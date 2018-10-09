جامعة الملك خالد تنظم معرض الكتاب والمعلومات الخامس عشر

محمد بن طحيطح(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غدًا الأربعاء انطلاق معرض الكتاب والمعلومات الخامس عشر الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون المكتبات بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط .

ورفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الشكر والتقدير إلى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة للمعرض، مؤكدًا أن المعرض حظي في نسخه السابقة برعاية سموه الكريم وأن الجامعة في مختلف برامجها وأنشطتها تحظى دومًا بدعم سموه وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اللذين سخَّرا وقتهما وجهدهما لخدمة منطقة عسير وتحقيق تنميتها.

وقال السلمي : ” لقد حظي التعليم بفضل الله في بلادنا باهتمام كبير من لدن قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن لدن سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ فقد رسما حفظهما الله طريق التنمية الوطنية المباركة جاعلين العلم والمعرفة والتقنية مرتكزا أساسيا في خطط وطنية طموحة تستشرف المستقبل بشكل دقيق وتجعل هدفها أن تحقق المملكة قفزات تنموية كبيرة وتتبوأ مكانتها المرموقة ضمن بلدان العالم المتقدمة”.

من جانبه أكد سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجامعة تضطلع بدورها المجتمعي في برامج وفعاليات متعددة ومن أهمها معرض الكتاب والمعلومات الذي تنظمه الجامعة منذ إنشائها إيمانًا منها بأهمية هذه الفعالية في تنمية الحراك الثقافي والعلمي للمنطقة وتوفير الكتاب والمعلومات والوسائط التقنية الحديثة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن من أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية تحسين بيئة التعلم والتعليم ومن، هنا ولما للكتاب والمعلومات من أثر بالغ حرصت الجامعة وبدعم من معالي مديرها معالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على إقامة هذا المعرض ليكون رافدا ينهل منه منسوبو الجامعة وطلابها والمجتمع العلمي في المنطقة ,مبيناً أن تنظيم معرض الكتاب والمعلومات في دورته الخامسة عشرة خارج أسوار الجامعة له أثره الإيجابي البالغ لدى المجتمع، وقد جاء لما لمسته الجامعة في النسخة السابقة من المعرض؛ ولذا قررت أن تستمر في هذه التجربة التي أثمرت في مشاركة أكثر من 100 جهة وآلاف العناوين والكتب في هذه النسخة الخامسة عشرة، لافتًا إلى أن الجامعة تطمح إلى تطوير وتوسيع دائرة المعرض في مستقبل الأيام حتى يكون فعالية وطنية مهمة تُقصد من جميع مناطق المملكة .

وفي ذات السياق أوضح عميد شؤون المكتبات في الجامعة الدكتور عبدالله آل ناصر أن المعرض يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لمواكبة الرؤية الشاملة للمملكة، وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم، وربط القارئ بما يستجد في ساحة النشر العلمي، إضافة إلى المساهمة في إثراء الحراك العلمي والثقافي في المنطقة لافتًا إلى أن المعرض لهذا العام يشهد مشاركة أكثر من 100 جهة مشاركة، وأكثر من 30 ألف عنوان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وأمسيات شعرية وفعاليات للطفل والأسرة، وتوقيع عدد من إصدارات نادي أبها الأدبي، فيما ستكون جامعة الملك عبدالعزيز ضيف الشرف للمعرض.