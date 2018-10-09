محافظ خميس مشيط يستقبل مدير شرطة المحافظة الجديد

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ، المدير المعين حديثا لشرطة خميس مشيط العقيد /حمد بن مانع المنجم الذي قدم لزيارة المحافظ والإستماع لتوجيهاته بعد استلام مهام عمله.

وأثنى ابن مشيط على الجهود المخلصة والأمانة التي امتاز بها العميد علي بن مرضي المدير السابق لشرطة محافظةخميس مشيط ، ( والذي عين مساعد مدير شرطه منطقه عسير لشون الامن) وما تحقق من نتائج إيجابية انعكست بشكل كبير على سير العمل للوحدات والأقسام بشرطة المحافظة، متمنيا للعقيد المنجم التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن. كما وجه سعادته بمضاعفة الجهود وبذل المزيد .

ورفع العقيد المنجم شكره وتقديره لمحافظ خميس مشيط، سائلا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمرالذين أولوه هذه الثقة الكريمة. ،