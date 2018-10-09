أمن طرق الحوميات يضبط 6 حالات منفصلة لحيازتهم مخدرات ومحاولة تهريب عمالة

عادل الحربي(صدى):

أطاحت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمركز الحوميات على طريق ” الرياض – الطائف ” ، بعدد من المواطنين ومقيم من جنسية أفريقية، لحيازتهم مخدرات ومحاولة تهريب عمالة بإقامات مزورة، وذلك في حالات مختلفة خلال 24 ساعة فقط.

وألقت دوريات أمن الطرق، القبض على سائق من جنسية أفريقية قادمًا من الطائف قاصدًا الرياض، ومعه عدد من الأشخاص الذين يحملون إقامات مزورة، حيث كان يحاول تهريبهم.

وفي الحالة الثانية، ضبطت الدوريات مواطن ثلاثيني، وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون وقطع من الحشيش المخدر وكبسولة كوكايين.

كما ضبطت مواطنًا آخر عشريني، وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون.

والحالة الثالثة كانت لمواطن ثلاثيني، عثر بحوزته على كمية من حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر.

وألقت الدوريات القبض على مواطن ثلاثيني، مطلوب لإحدى الجهات الحكومية بالرياض.

وضبطت عشريني بحوزته كمية من حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر.