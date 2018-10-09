صحة عسير تطلق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي غداً الأربعاء

محمد بن طحيطح(صدى):

تدشن المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة عسير ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة عسير ، يوم غد الأربعاء الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع الراشد مول التجاري في مدينة أبها كمرحلة أولى تستمر لخمسة أيام تحت شعار لاتصيرين الثامنة ، ‏حيث أن واحدة من بين كل ٨ نساء عُرضة للإصابة بسرطان الثدي ونسبة الشفاء تتجاوز ٩٥٪ باذن الله في حال الكشف المبكر .

‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير أن المعرض سوف يقام هذا العام بطريقة استثنائية ، وبمشاركة نخبة من الاستشاريات والمختصين ، حيث تم تجهيز عيادات متخصصة ، وأركان متنوعة ذات صلة بالحملة ، بمشاركة فعالة من القطاعات الصحية في أبها والخميس وأحد رفيدة ، ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أحد رفيدة ومستشفى أبها للولادة والأطفال ومستشفى الخميس العام ومستشفى الخميس للولادة والأطفال ، وإدارة الأشعة ، وبرنامج سرطان الثدي ، وجمعية زهرة ، وفريق قادة التطوع .

ودعت صحة عسير جميع النساء الراغبات في الفحص خاصة النساء من فوق سن الأربعين عاماً إلى زيارة المعرض والاستفادة من المشورة الطبية ، ومناقشة تجارب المتعافيات من المرض ، وذلك بخصوصية تامة لكل سيدة ، كما يتيح المعرض للسيدات معرفة سبل الوقاية من المرض .

وقدم آل شايع شكره للراعي الرسمي للحملة دهانات الجزيرة ومجمع الراشد مول بأبها وباقي الرعاة المشاركين.