انطلاق ” داشيا داستر ” بمحرك TCe سعة 1.3 لتر وشاحن توربيني

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تمنحكم داشيا المزيد من الأسباب التي تجعلكم تحبون داستر الجديدة، حيث تخطط لتقديمها بقوة أكبر من الجيل السابق ، وصولا الى 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر. ويأتي هذا بفضل محرك 1.3 TCe الجديد ، الذي تم العثور عليه أيضا في بعض موديلات مرسيدس-بنز الجديدة ، وذلك بفضل الشراكة بين رينو ودايملر. ويحل المحرك تدريجياً محل المحرك سعة 1.2 ليتر بشاحن توربيني أيضا بزيادات ملحوظة في الطاقة.

وسيكون الإصدار الأساسي لداستر بقوة 130 حصاناً عند 5000 دورة في الدقيقة وعزم 240 نيوتن متر عند 1500 دورة في الدقيقة ، وهو تحسن متواضع يبلغ 5 حصان فوق المحرك سعة 1.2 لتر TCe. ومع ذلك ، فهناك أيضا نسخة أقوى بقوة 150 حصان عند 5.250 دورة في الدقيقة و 250 نيوتن متر.

وفي البداية ، سيتم عرض المحركات مع نظام دفع 4 × 2 ، أما إعداد 4 × 4 فسيقدم في منتصف عام 2019 ، حسبما قالت داشيا. وللحد من انبعاثات الجسيمات الكربونية، تقوم محركات البنزين الجديدة ذات الحقن المباشر الآن بالعمل مع فلتر مدمج لجسيمات البنزين (GPF) ، وهو الأول من نوعه للشركة. وكتلة الألمنيوم للمحرك والتحديثات تجعل من هذا المحرك الأكثر تطوراً تحت غطاء محركات داشيا.

ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى ، ولكننا نعرف أن محرك السيارة بقوة 150 حصان لن يحول السيارة الي داستر ساخنة وبدءًا من عام 2019 ، تقدم داشيا إصدار جديد من نظام الوسائط المتعددة Media Nav Evolution ، مما يوفر التنقل بسهولة وسرعة وشاشة أفضل مقارنة بالجيل السابق ، مع وظائف حساسة للمس أكثر استجابة وعمليات نقل أسرع.