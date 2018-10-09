محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

محمد بن طحيطح(صدى):

نقل سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة شهيد الوطن الرقيب/ ناصر سعد ناصر الشهراني الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة مدافعا عن دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر عبّر أقارب الشهيد عن فخرهم بمواقف الدولة الرشيدة وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيدًا، ونحن جميعًا فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.