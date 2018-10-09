خاص.. البروفيسور صالح عبدالله بن صالح يكشف أسباب ارتفاع ضغط الدم وأعراضه

سعيد العجل(صدى):

كشف البروفيسور صالح عبدالله بن صالح استشاري طب الباطنة، أن المؤتمر جامعة الملك سعود عن مرض ارتفاع ضغط الدم، جاء في هذا الوقت؛ نظرًا للتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية من حيث التشخيص أو العلاج أو الوقاية.

وأضاف في حواره مع صحيفة ” صدى ” ، أن المؤتمر موجه للعاملين في المجال الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض؛ لإبراز التغييرات التي حدثت في هذا المرض خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأكد أن 15% فقط من الشريحة التي شملها المسح وهي 10 آلاف مواطن من إجمالي عدد سكان المملكة، هم مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن المرض متداخل مع أمراض أخرى كالسكر والكلى وغيرها.

وأوضح أن وجود هذه النسبة من المرضى في المملكة، قد يرجع إلى عدم وجود أعراض ظاهرة لكشفه من قبل الأشخاص، مشيرًا إلى أنه يكون متواجد غالبًا بعد سن الـ40 وقد يظهر في عمر أقل من ذلك، بسبب أخذ أدوية معينة بكثرة كمضادات الألم وأدوية المناعة والكحول.

كما بيَّن البروفيسور بن صالح، أن الذكور أكثر عرضة لهذا المرض من النساء، لأسباب قد ترجع إلى عامل هرموني، أو أن النساء يحافظون على صحتهم أكثر، مؤكدًا أنه إذا تم اكتشافه مبكرًا يمنع حدوث مضاعفاته بشكل كبير.

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة امجاد السريع استشارية طب الباطنة، أن أعراض المرض التي تظهر على النساء تتمثل في الصداع المستمر بالرأس ووجود نزيف بالأنف، مضيفة أن الأعراض هذه تظهر عند النساء والرجال.

وتابعت أن النساء أقل عرضة للإصابة به من الرجال؛ لأنهم يقومون بعمل فحص دوري، موضحة أن المرأة تمتاز بوجود الهرمونات الأنفوية التي تساعد في اكتشاف المرض سريعًا.

وأكدت أن أسباب ارتفاع ضغط الدم، هو السمنة وعدم الالتزام بالنظام الغذاء الصحي، أو الضغط الذي يتعرض لها الإنسان بشكل يومي.

ونصحت الجمهور بعمل فحص دوري خاصة بعد سن الثلاثين، مشيرة إلى أن أحد ارتفاع ضغط الدم عند الشباب هو التدخين والشيشة .