وظائف شاغرة في شركة موبايلي
أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :مستشار قانوني أول: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو المجالات ذات الصلة، المدير التنفيذي- طلبات المنتج وإدارة التشغيل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، هندسة علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
كما تضمنت الوظائف : مدير عام التدقيق الخاص: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، والاقتصاد، والمالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال)، مدير تدقيق الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، أو علوم الحاسب الآلي، أو إدارة الأنظمة)، مدير التدقيق المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإدارة).
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