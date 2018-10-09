وظائف شاغرة في شركة موبايلي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :مستشار قانوني أول: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو المجالات ذات الصلة، المدير التنفيذي- طلبات المنتج وإدارة التشغيل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، هندسة علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

كما تضمنت الوظائف : مدير عام التدقيق الخاص: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، والاقتصاد، والمالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال)، مدير تدقيق الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، أو علوم الحاسب الآلي، أو إدارة الأنظمة)، مدير التدقيق المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإدارة).

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