” الخارجية ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت وزارة الخارجية، وظائف إدارية وفنية شاغرة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ للعمل بمنطمة الصحة العالمية، حرصًا منها على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” مدير قسم مسار الحياة والشيخوخة، وموظف فني بمركز عمليات الطوارئ، وقائد فريق الأمن السيبراني “.

وأضافت ان التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/26م، وذلك من خلال الرابط التالي هنا

كما أشارت الوزارة أنه على المتقدمين تزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: [email protected] ، ولمزيد من المعلومات الدخول على الرابط التالي هنا