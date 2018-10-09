اعرج على المدرج

من قصص الاصرار وصعوبة والتحدي قبل حوالي 30 سنة كان هناك رجل من الجنسية الهندية في الخمسينات من العمر ولدية اصابة في رجله اليسرى وكان يعرج ويعمل سائق لسلم الطائرات وعند نزول الطائرة على المدرج يكون في انتظارها قبل ان تقف ثم يحاول ان يوازيها من بعيد ويسابقها ثم يعيش الدور على انه وصل قبلها ويصعد على مقود السلم ليكون في انتظارها ليسمح بنزول الركاب ذات يوم سأله احد زملاءه لماذا تفعل ذلك بشكل مستمر قال هذا نوع من التحفيز لاتغلب على الضغوط من اجل ان اسبق الوقت واحقق ما اريده .

كانوا يضحكون عليه لانه في اواخر الخمسينات ويسابق الطائرات على المدرج ولديه امل في الحياة ليعيش ويحقق طموحاته .

مع مرور الزمن وقبل ان يغادر بأيام قليلة بعد ان خدم في ساحة المطار اكثر من نصف عمره جاء مودعا ليخبرهم ان ذلك الاعرج الذي على المدرج ويجري ليحفز نفسه لديه ابن يعمل في ناسا للطيران واخر قائد طائرة وثلاث بنات تخرجن من كليات الطب و تعملان في اكبر المستشفيات في بريطانيا .

التحدي والتحفيز في بعض الاماكن يكون حافز لتحقيق احلامك وطموحاتك فيمن تحب وتتمنى لهم الخير .