سفير المملكة لدى الأردن: المملكة ملتزمة بالمسار العربي الواحد و لن تخرج عنه

سعيد العجل(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الامير خالد بن فيصل بن تركي ، اليوم ، لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية – السعودية في مجلس النواب الأردني.

واكد سمو سفير خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء ، عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين ، معربا عن تقديره لمواقف الاردن المشرفة حيال كافة القضايا العربية و الاقليمية و الدولية المستندة لرؤية العاهل الأردني عبدالله الثاني القائمة على النظرة العروبية و المصالح المشتركة في اتخاذ القرارات .

وقال سموه ، ان العلاقات السعودية – الاردنية تقوم على التنسيق الفاعل بين قيادتي و حكومتي البلدين الشقيقين على مختلف الاصعدة والمجالات .

واكد سموه ان المملكة لن تتأخر عن تقديم الدعم اللازم للاردن للاستمرار بدوره المحوري في المنطقة ، سيما العبء الملقى على كاهله جراء استقباله للعديد من موجات اللجوء الانساني نتيجة الصراعات التي تشوب المنطقة رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة .

وبين ان التعاون و التشاور بين قيادة كلا البلدين متواصل بما يعزز العلاقات الثنائية و بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا بهذا الصدد ان التواصل القائم بين القيادتين مباشر حيث تتقدمه المبادئ المبنية على المصالح العليا للبلدين .

وتابع مشددا ان كافة ما تم و يتم تداوله من اشاعات عبر وسائل الاعلام المشبوهة بشأن مواقف المملكة ، انما يراد بها التشويش على مكانة المملكة المحورية و الهامة لصالح الامة العربية و الاسلامية ، مؤكدا بالوقت نفسه ان المملكة ملتزمة بالمسار العربي الواحد و لن تخرج عنه ايمانا منها باهمية العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية و المؤتمر الاسلامي .

كما اكد على اهمية الدور الهاشمي في وصايته للمقدسات الاسلامية و المسيحية في القدس الشريف ، موضحا ان المملكة تتوافق مع الاردن بخصوص مواقفه بهذا الشأن .

و قال ان المملكة ستواصل دعم الاردن اقتصاديا عبر زيادة الدعم المقدم منها والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في الاردن .

من جانبه ثمن رئيس لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية – السعودية النائب الدكتور خير ابو صعيليك الجهود التي بذلتها السعودية لصالح الاردن سيما ” اعلان مكة ” باعتباره موقفا عربيا اصيلا يحترم .

و قال ان ” اعلان مكة ” انما يدلل على التحالف الاخوي القائم و الذي سيبقى بين البلدين الشقيقين رغم كافة الظروف و المصاعب .

و لفت ان مواقف السعودية الداعمة للاردن تجد التقدير لدى القيادة و الشعب الاردني مبينا ان تلك المواقف نابعة من حب السعودية للاردن حيث لا تحكمها المصالح الفردية بل هي نابعة عن موقف عربي مبني على قاعدة الاحترام و المصير المشترك .