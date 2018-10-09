خادمة تجمع شعر مخدومتها وترسل صورها إلى زوجها

دبي(صدى):

تمكنت الشرطة في دبي من القبض على خادمة قامت بتصوير مخدومتها وشقيقتها وابنتها وإرسال صورهما إلى زوجها، كما سرقت منها أموال ومجوهرات قيمتها تقارب أربعين ألف درهم شملت إسوارة كارتيير قيمتها 24 ألف و800 درهم.

وقالت المجني عليها، أوربية تبلغ من العمر 40 عاماً، إن المتهمة تعمل خادمة لديها، وعثرت على هاتف محمول بحوزتها، وبتفتيشه عثرت على تحويلات مالية عن طريق محلات الصرافة بالإضافة إلى صور عائدة لها ولشقيقاتها وابنتها وبالاستفسار منها ذكرت أنها سرقت منها مبلغ 8000 درهم، كما التقطت صور شخصية لها وأرسلتها إلى زوجها.

وأضافت أن المتهمة تجمع الشعر العائد للمخدومة وأفراد أسرتها في دولابها وسرقت منقولات ذهبية أخرى شملت ساعة كارتيير وحلق فيرساتشي.