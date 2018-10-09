نجاح استبدال مفصل الورك خلال شق جراحي صغير بالأحساء

نايف السالم(صدى):

شهد مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء نجاح أول عملية جراحية لتغيير مفصل الورك لمواطن 57 عامًا، باستخدام الشق الجراحي المُصغر (طريقة روتنجر)، والتي تعتبر أحدث الطرق في تقليل التدخل الجراحي لتفادي المضاعفات الناتجة عن العمليات التقليدية في تغيير مفصل الورك، والتي كانت تترك أثرًا لجرح كبير وفترة استشفاء طويلة.

وبحسب الدكتور عبد الله بورقه، استشاري جراحة العظام بمستشفى الموسى التخصصي والذي أجري هذه الجراحة، إن هذه الطريقة عبارة عن اجراء جراحي حديث لاستبدال مفصل الورك يُستخدم فيه أجهزة متطورة بأحجام صغيرة ذات دقة عالية وتصاميم مبتكرة من خلال شق جراحي مصغر يتراوح بين ٨ – ١٠ سنتيمتر، بدلاً من استخدام شق كبير في العمليات التقليدية لرؤية مفصل الحوض، وتحتاج لأيادي ماهرة ذات خبرة في المجال ومدربة عليها كثيرًا.

يضيف الدكتور بورقه، خلال هذه العملية الحديثة يتم استبدال مفصل الورك المتضرر عن طريق غرس المفصل الصناعي الجديد في الجهة المتضررة دون المساس بالعضلات المحركة للمفصل بالقطع أو التهتك، حيث كان ومازال القطع عبر العضلات متبعًا في الأساليب الجراحية التقليدية حتى يتم الوصول إلى مفصل الورك.

يقول الدكتور عبد الله بورقه: من مميزات هذه الجراحة الحديثة، تقليل نسبة حدوث خلع المفصل الصناعي، كما أن كمية الدم التي يخسرها المريض قليلة جدًا بالمقارنة بالعمليات التقليدية، ويقل معها نسبة حدوث الالتهابات البكتيرية، ويكون شعور المريض بالآلام بعدها أخف.

وأنه إذا اجتمعت تلك المميزات لهذه العملية ينتج عنها استشفاء المفصل بشكل أسرع وتكون قدرة المريض على الحركة بفاعلية أفضل، ويستطيع المشي خلال ثلاثة أيام، وهذا ما حدث مع المريض الخمسيني حيث كُللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد واستطاع أن يغادر مستشفى الموسى في غضون 3 أيام ماشيًا على قدميه.