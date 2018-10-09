بالصور.. أكثر من300 منسق ومنسقة يشهدون اللقاء التنشيطي بتعليم الطائف اليوم

بدرية المالكي(صدى):

أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسي محمد بن عامر النفيعي على دور المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الامن الفكري في نفوس الطلبة وذلك من خلال تقديم رسالة إعلامية هادفة بالمدارس محققة لأهداف التعليم .

وأكد في كلمته خلال تدشينه اللقاء التنشيطي الأول للمنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات نيابةً عن المدير العام للتعليم والذي نظمته إدارة الإعلام التربوي بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي على ضرورة إبراز المبادرات المتميزة بالمدارس سواءً من الطلبة أو المعلمين والمعلمات أو قادة وقائدات المدارس ودعم وتحفيز المواهب بالمدارس. مشيدًا في الوقت ذاته بجهود جميع المنسقين الإعلاميين والمنسقات الإعلاميات على جهودهم المتميزة في سبيل إظهار مدارسهم بالصورة الأمثل ومطالبًا بضرورة بذل مزيدًا من الجهود من أجل إظهار مدارسهم بالقدر الذي تستحق .

وشهد اللقاء مشاركة أكثر من ٣٠٠ منسق إعلامي ومنسقة إعلامية من الإدارات والمكاتب والمدارس ، حيث ناقش اللقاء العديد من المحاور من أبرزها استراتجية الإعلام التربوي والإعلام الجديد وتوثيق الملف الإعلامي بالإضافة إلى العديد من النقاشات والمداخلات.