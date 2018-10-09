حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدًا الأربعاء، بتكون سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمند حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنه من المتوقع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تكون الضباب على سواحل المنطقة الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.