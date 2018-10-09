شركة المراعي بجدة والخرج تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخرج.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف الإنتاج (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومشرف المختبر (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، ومفتش حرائق (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم يبدأ من تاريخ 9 أكتوبر 2018م، لافتةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا