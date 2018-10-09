المياه الوطنية تدشن مشاريع التوصيلات المنزلية في عدد من أحياء مكة لخدمة 144 ألف نسمة

حسين العلي(صدى):

دشنت شركة المياه الوطنية عدد من مشاريع التوصيلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي التي نفذتها مؤخراً في عدد من أحياء مكة المكرمة ضمن استراتيجيتها لتلبية احتياج المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحضور مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، وعدد من أهالي وسكان الأحياء.

وتضمنت المشاريع المنفذة مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بمخطط الشوقية التي يبلغ عددها (4070) توصيلة منزلية، ستخدم 81 ألف نسمة، بأطوال بلغت 690 متر طولي، وبقيمة إجمالية بلغت (75) مليون ريال.

كما تضمنت المشاريع المنفذة مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بمخططات بطحاء قريش والعوالي البالغ عددها (3182) توصيلة، والتي ستخدم 63 ألف نسمة، بإجمالي أطوال (12.2) كم طولي، وبتكلفة مالية بلغت (74.5) مليون ريال.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد صالح الغامدي، أن المشاريع المنتهية تضمنت تنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحي بمخططات (العوالي، الشوقية، بطحاء قريش) تجاوزت 7 آلاف توصيلة منزلية، بإجمالي أطوال تجاوزت 12 كم طولي، وبقيمة إجمالية لكافة المشاريع المنفذة بلغت أكثر من (149) مليون ريال، مؤكداً أن تلك المشاريع ستخدم -بمشيئة الله- 144 ألف نسمة من سكان تلك الأحياء المستفيدة .

وبين أن المشاريع المدشنة هي جزء من حزمة مشاريع تعمل على تنفيذها الشركة في مكة المكرمة وتسير -ولله الحمد- وفق الخطط المعدة لها، حرصاً من الشركة على تقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية، بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطنين وزوار العاصمة المقدسة.

وأضاف المهندس الغامدي:” إن تلك الأعمال لم تكن لتنجز لولا توفيق الله ثم متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، وبإشراف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبتحفيز وتشجيع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي “.