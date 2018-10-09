فيديو مدهش.. جنين يرقص على الموسيقى في رحم أمه

مكسيكو(صدى):

تفاعل جنين في رحم والدته مع موسيقى قامت الأخيرة بتشغيلها، في موقف غريب ومدهش، أثار الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع فيديو، سيدة مكسيكية تشغل موسيقى ليتفاعل معها الجنين في رحمها، وتبدأ بطنها في الحركة مع إيقاع الموسيقى يمينًا ويسارًا ولأعلى ولأسفل.

وأكدت الأم ان هذه أسعد لحظات حياتها، حيث وثقت هذا المقطع تخليدًا لهذه الذكرى وحتى تذكر ابنها بهذه اللحظات عندما يكبر.

وأثبتت الأم صحة إحدى الدراسات، بأن الجنين بعد الأسبوع الـ16 من الحمل، يحب سماع الموسيقى ويستجيب لها داخل رحم والدته.

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