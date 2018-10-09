مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 34.43 نقطة ليقفل عند مستوى 7904.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, وميدغلف للتأمين, وسيسكو, ووفا للتأمين, والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتقدمة, والمستشفى السعودي الألماني, والتصنيع, والبحري, والزامل للصناعة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.43% و 2.51% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وكيمانول, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 23.05 نقطة ليقفل عند مستوى 2502.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 ألف سهم تقاسمتها 183 صفقة.