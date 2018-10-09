بالفيديو.. مخمورين يتقاتلون على متن رحلة جوية

طوكيو(صدى):

نشبت معركة دامية على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية اليابانية ANA، وذلك في منتصف الطريق بين اليابان والولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو، راكبين كانا شبه مخمورين عندما أخذا يتصارعان بوحشية أمام بقية الركاب، فيما ظهرت إحدى مضيفات الرحلة وهي تحاول إنهاء الصراع الدائر.

وتوقف العراك لبضعة ثوان فقط، ليعاود أحد الشخصين الهجوم مجددًا على خصمه ويشتبك معه، بينما يعلو صراخ طفلة كانت تبكي أثناء الحادثة في واقعة خطيرة على متن الطائرة.