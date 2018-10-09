رئيس مجلس الوزراء الصومالي يصل الرياض

سعيد العجل(صدى):

وصل دولة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز القطان، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال الدكتور محمد خياط، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة الصومال سالم معو حاجي، ومندوب عن المراسم الملكية.