وفاة شخصين بسبب كورونا وشفاء آخر في القصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين عن حالتي وفاه بسبب فيروس ” كورونا ” وشفاء حالة واحدة مصابة بالفيروس .

كما توفي خمسيني من مدينة عفيف بمنطقة الرياض وتم تصنيف العدوي بحالة أولية مكتسبة في المجتمع، كما توفي رجل يبلغ 57 عاماً بالمرض ذاته في مدينة الأسياح بالقصيم، وصنفت عدواه بعدوى مكتسبة داخل منشأة صحية .

في سياق متصل سجلت الصحة وفقاً لموقع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، حالة شفاء لرجل ،يبلغ 65 عاماً في مدينة بريدة بالقصيم بنفس تصنيف العدوي .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالات الـ3 المذكورة سالفة الذكر في الأسبوع الوبائي 39 لعام 2018 .