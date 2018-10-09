قبل يومين من انطلاق رحلاته.. نفاذ تذاكر قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، على نفاذ أغلب تذاكر رحلات قطار الحرمين السريع على متن رحلاته بين المحطات الأربع مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، المدينة المنورة؛ فيما توفر عدد محدود جدًّا من المقاعد على الرحلات الرئيسية مكة – المدينة، المدينة – مكة، جدة – مكة، مكة – جدة، خلال الأيام الأربعة الأولى للتشغيل الرسمي للقطار الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلة.

ويتوفر عدد أكبر بقليل من المقاعد على الرحلات الأقل طلبًا مثل رحلة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية – جدة، وجدة – مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ بينما يبدأ التشيغل الرسمي للقطار الخميس المقبل 11 أكتوبر 2018.

ومن الجدير بالذكر، انه تم تحديد الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتتزايد بشكل تدريجي لتشمل جميع أيام الأسبوع لاحقًا، وتم اعتماد أسعار التذاكر مع تخفيضها بنسبة 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين من انطلاق الرحلات.