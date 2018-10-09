عملية تكميم تكشف عن طحالين ببطن مريض بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكن أحد المستشفيات بمدينة الرياض، من تسجيل حالة نادرة، أمس الاثنين، لمريض أربعيني يحمل طحالين في بطنه، اكتشفها استشاري جراحة السمنة في أثناء عملية التكميم؛ فيما حضر إلى المستشفى يعاني السمنة؛ حيث بلغت كتلة الجسم ٤٣ والوزن ١١٥ كيلو جرام، وكان للسمنة تأثير سلبي وعكسي في صحة المريض.

وكان المريض يشكو آلام المفاصل وارتفاع الضغط وبوادر مرض السكري، وتم عمل الفحوص اللازمة له، وتجهيزه لعملية تكميم المعدة بالمنظار، واستخدام التقنية الحديثة في التدخلات الجراحية لمرضى السمنة؛ فيما عند عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن استعدادًا لعملية التكميم، وجد عند المريض شكلًا غريبًا للطحال، اتضح أنه يحمل طحالين كبيرين.

وفي السياق نفسه، جرت إزالة ٨٠ % من المعدة وتبقى للمريض ٢٠ %، وهي الكمية الكافية التي تساعده على النزول بالشكل المطلوب خلال الفترة القادمة، كما تم إغلاق الثقوب الجراحية بالخياطة التجميلية الحديثة حتى يتم تلافي حدوث أيّ آثار ظاهرة في الجلد لاحقًا.