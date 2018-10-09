بالصور.. جهاز صغير يعالج الأعصاب التالفة ثم يذوب داخل الجسم

لندن(صدى):

كشف مجموعة من العلماء عن جهاز صغير هو الأول من نوعه، يقوم بمعالجة الأعصاب التالفة ومن ثم يذوب داخل الجسم.

وعن هذا الجهاز، فهو على شكل قرص صغير الحجم، يعمل على تحفيز الأعصاب الطرفية مع الصدمات الكهربائية الضعيفة، والأهم من ذلك أنها مصنوعة بالكامل من مواد قابلة للتحلل.

وهذا الأمر يعني أنه عندما يتم شفاء العصب، تقوم سوائل الجسم بتكسيره بشكل طبيعي وتخرج مثل أي نفايات أخرى، ويتم تشغيل هذا الجهاز لاسلكيًا بواسطة جهاز إرسال خارج الجسم.

وفي الاختبارات التي اُجريت على ” الجرذان ” المصابة، حيث سارعت في إعادة نمو الأعصاب في الساقين؛ مما أدى إلى استعادة قوة العضلات، وبعد حوالي أسبوعين يذوب الجهاز من تلقاء نفسه.

ووفقًا للتجارب الجديدة التي تم اجرائها على ” الجرذان ” ، فإنه يمكن قريبًا استخدام هذا الجهاز الإلكتروني في علاج أمراض القلب، ولكن على الرغم من أن العديد من مواد تلك الأجهزة آمنة للاستخدام داخل الجسم، إلا أنها تغير وتقلل من الطريقة التي تعمل بها أنسجتنا.