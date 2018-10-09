ينجو من الإعدام.. رغم قتله أباه عمدا

دمشق(صدى):

شهدت العاصمة السورية دمشق واقعة غريبة أثارت العضب والرعب في قلوب الأهالي حيث تعرض أب للقتل عمداً على يد ابنه بمساعدة صديقه بعد أ تسللا إليه ليلاً بهدف السرقة .

وبرغم توقع الأهالى بحكم الإعدام لثبوت التهمة عليه واعترافه إلا أن محكمة الجنايات قضت بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد لما يؤيد الجاني من أسباب مخففة وهي حاجته الشديدة للمال في ظل بخل ابيه عليه وإنفاقه على الزواج حيث تزوج 6 سيدات في حين ينام ابنه في الشارع او داخل سيارة مستهلكة الأبواب .

من ناحية أخرى تخشي بعض الأسر من تكرار الواقعة لعدم تشديد الحكم في قتل الأصول “الآباء” في حين تمسك القاضي برأيه في ظروف الواقعة .