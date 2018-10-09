بالصور.. انطلاق ” كيا ستينجر ” الكهربائية لمنافسة تيسلا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كانت جذبت كيا العديد من الاشخاص عام 2014 ، عقب كشفها عن نموذج GT4 ستينجر الاختباري بلون برتقالي ، أملاً في وصوله إلى المرحلة الإنتاجية، حيث ازدادت تلك الآمال بعد وصول ستينجر GT كوبيه ذات الأربعة أبواب إلى خطوط الإنتاج، ولكن من الواضح أن ذلك الخيار غير مطروح تماماً.

حيث أكد مدير تصميم كيا وهيونداي، بيتر شراير، في حديث إعلامي ، على عدم نية الشركة السعي خلف إطلاق سيارات كوبيه جديدة نظراً لقلة جدواها من حيث الطلب السوقي، إلا أنه أشار لأنها قد تكون خيار منطقي في حالة كانت كوبيه كهربائية، وهو ما يكشف لنا عن نية الشركة في منافسة تيسلا مستقبلاً.

كما أضاف شراير مدى تمتع كيا بالجرأة والإبداع الكافي لإطلاق سيارات ذات تصميمات لا تُضاهى من أي شركة أخرى، وضرب مثالاً بطراز بروسيد شوتينج بريك الذي تم تدشينه خلال الأسبوع الماضي بمعرض باريس، والذي تم تخصيصه للسوق الأوروبي.

هذا ويُذكر أن كيا وهيونداي قد أنتجتا عدد من الطرازات الفريدة والمميزة من حيث التصميم تحت إدارة شراير، ونظراً لبدء إنتشار صيحة تدشين سيارات كهربائية جديدة، قد نرى بالفعل موديل كهربائي رائد من كيا يدمج بين تقنيات هيونداي كونا الكهربائية وكوبيه ذات شكل مبهر ومميز ينافس طرازات تيسلا الشهيرة.