” معلم ” يجسد معنى الإنسانية ويسرع لإسعاف طالب

نايف السالم(صدى):

جسدت إحدى الصور التي التقطت لعبدالله الغامدي، أحد معلمي القنفذة أمس الاثنين، أسمى معاني الإنسانية، حيث قام بحمل طالب من طلابه ونقله للمستشفى لإسعافه بعد تعرضه لأزمة صحية داخل المدرسة.

وحمل ” الغامدي ” الطالب بين ذراعيه والإسراع به لإسعافه؛ حفاظًا على حياته في موقف أبوي يجسد معنى الأخلاق الحميدة التي يتمتع به المعلم بشكل عام.

والتقطت ” الصورة ” للمعلم من خلال أحد طلابه دون علمه.