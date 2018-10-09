” معلم ” يجسد معنى الإنسانية ويسرع لإسعاف طالب
جسدت إحدى الصور التي التقطت لعبدالله الغامدي، أحد معلمي القنفذة أمس الاثنين، أسمى معاني الإنسانية، حيث قام بحمل طالب من طلابه ونقله للمستشفى لإسعافه بعد تعرضه لأزمة صحية داخل المدرسة.
وحمل ” الغامدي ” الطالب بين ذراعيه والإسراع به لإسعافه؛ حفاظًا على حياته في موقف أبوي يجسد معنى الأخلاق الحميدة التي يتمتع به المعلم بشكل عام.
والتقطت ” الصورة ” للمعلم من خلال أحد طلابه دون علمه.
شيخين1[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدة ويشفي الطالب وهاذا المعلم فعلايجسد روح الاب الحنون ويثبت ان مهنة ومهمت المعلم لايقتصر على التعليم فقط بل التربية ثم والاهتمام والتنشئة والتربية من ثم التعليم وهاذا اكيد موجودة في شخصية هاذا المعلم ومثلة كثيرشتان بينة وبين المعلم اوالذي يقال اويطلق علية معلم والذييقوم بضرب طفل بشت انواع الضرب ويسمي نفسة معلم فشكرا لهاذا المعلم والاب والمنقذ الحنون بلتوفيق للجميع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55647 ] نشر منذ 57 دقيقة
جزاه الله خير ,,