أمير الشمالية يقف على مشروع سوق الماشية الجديد بمدينة عرعر

محمد السعران(صدى):

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , على سوق الماشية الجديد بمدينة عرعر , الذي أنشئ على مساحة مليون ونصف متر مربع , بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون ريال.

وقام سموه بجولات تفقدية شملت المرافق العامة للسوق ومنها المسلخ النموذجي الآلي والساحات الخارجية , مطلعاً على نسب الإنجاز في البنى التحتية ومشاريع الإنارة والسفلته.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية استكمال جميع الخدمات في السوق ، بما يتماشى والتنمية الحضارية التي تشهدها المملكة , مؤكداً أن سوق الماشية في مدينة عرعر سيكون وجه لجميع الفئات المزاولة للنشاط ، موجها بافتتاحه جزئيا خلال شهر من الآن , موجهاً بإعداد تقارير مفصلة عن سير العمل وإزالة جميع المعوقات وتهيئة السوق بالشكل المناسب.

وأكد سموه ضرورة دعم الثروة الحيوانية من خلال إنجاز مشروع سوق الماشية بالوقت المحدد وبالشكل الأمثل كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة ، إضافة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الأمير فيصل بن خالد بتطوير الأفكار الاستثمارية المرتبطة بصناعات الثروة الحيوانية , وإنشاء مرافق خدمية وأمنية داخل السوق , وكذلك تصميم مخطط توضيحي بمدخل السوق , وإنشاء عيادة بيطرية متخصصة مجاورة للسوق ومظلات لحراج منطقة الأغنام ، واستكمال إنشاء العبارات الخرسانية في القناة المفتوحة داخل السوق.

وأشار سموه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام كبير للأمن الغذائي وبالثروة الحيوانية.

من جانبه , عبر أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري , عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على زيارته التفقدية لسوق الماشية ومتابعته المستمرة في سبيل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم ، داعياً مستأجري أحواش المواشي القديم إلى سرعة الانتقال إلى الموقع الجديد بعد انتهاء المدة المحددة.