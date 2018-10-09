الليدي الشهيرة.. عانت من المرض في صمت وتلقت هذه الصدمة قبل زفافها

لندن(صدى):

على الرغم من ابتسامتها الساحرة إلا انها كانت تخفي ورائها حزن عميق لا تريد أن تشغل به شعبها والمقربين منها لدرجة أنها فقدت الكثير من وزنها وأصيبت بمرض نادر دون أن تخبر احد إنها الأميرة الراحلة ديانا .

ونقلت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية جزءًا من مضمون كتاب عن ديانا يروي أن الأمير تشارلز قام، قبل 4 أشهر من ارتباطه باللايدي الشهيرة، بجولة استمرت 6 أسابيع في أستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية

وأفادت بأنه عاد إلى بريطانيا ليجد أن زوجته المستقبلية تعاني من النحافة المفرطة.

وكشفت المؤرخة في كتابها أن الأميرة كانت تعاني من البوليميا أو الشراهة المرضية.

ولفتت إلى أنها كانت تتقيأ بشكل لاإرادي وسري بسبب ارتباط تشارلز العاطفي مع كاميلا باركر بولز .

وهو ما جعل ديانا تعاني من التوتر ومن مرض البوليميا، واستدعى إجراء تعديلات على مقاسات فستان زفافها مرات عدة.