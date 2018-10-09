الداود مديرا عاما لمستشفى قوى الأمن بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز قراراً وزارياً يقضي بتكليف العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود مديراً عاماً لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، ويرتبط مباشرة بسمو وزير الداخلية، وذلك اعتباراً من 28 محرم 1440هـ .

وبهذه المناسبة رفع العميد سليمان الداود شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، على هذه الثقة الغالية التي منحها إياه، والتي ستُشكل دافعاً بإذن الله إلى مضاعفة الجهد للوصول بالمستشفى إلى أفضل المستويات، وأضاف ان إدارة مستشفى قوى الأمن بالرياض، سوف تسعى جاهدة، وبالدعم من لدن ولاة الأمر حفظهم الله، إلى تسهيل العقبات ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم، متمنياً من الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن المسؤولين وأن يعينه على تأدية المهام المناطة به.