اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنفذ جولات تفتيشية على المنشأت الصحية بالرياض

محمد السعران(صدى):

في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بالرياض قام فريق برنامج مكافحة التدخين بجولات تفتيشية على عدد من المراكز الصحية بخصوص توعية العاملين بنظام مكافحة التدخين والعقوبات التي نص عليها نظام مكافحة التبغ

حيث تم الاجتماع مع مدراء المراكز والعاملين داخل المنشآت وتعريفهم بنظام مكافحة التدخين والتأكد من عدم مخالفة النظام والتأكد من تركيب لوحات وبوسترات تفيد بعدم التدخين في المنشأت الصحية وتحذير العاملين بذلك .

الجدير بالذكر أن معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الدكتور توفيق الربيعة .

دشن مؤخرا تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وايقاع الغرامات على الافراد والمنشآت، والذي يتيح الإبلاغ عن اي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الافراد والمنشآت ، وتتضمن المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع “كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ” أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيعأو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18سنة، او التصنيع و اعادة التصنيع او زراعة التبغ او عرض اي مشهد تلفزيوني يعرض نوع من انواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، و على الافراد (في حال التدخين في الاماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة ) 200 ريال.